Баскетболісти Кавай Ленард та Пол Джордж знялися з Шварценеггером в рекламі нового "Термінатора"

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Шварценеггер та Ленард
Шварценеггер та Ленард / Кадр з відео

31 жовтня на великі екрани вийде нова частина "Термінатора" – "Темні долі" або ж "Фатум" (Terminator: Dark Fate). У фільмі знялися Арнольд Шварценеггер та Лінда Хемілтон. А в рекламі – баскетболісти "Лос-Анджелес Кліпперс" Кавай Ленард та Пол Джордж.

У рекламі Шварценеггер називає Ленарда ще одним термінатором. Все через те, що баскетболіст не відчуває болі та жалю. А Лінда Хемілтон (виконавиця ролі Сари Коннор) цю зустріч Шварца та Ленарда назвала "з'їздом термінаторів". 

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Відео реклами нового фільму "Термінатор" з Каваєм Ленардом та Полом Джорджем

Про що новий фільм "Термінатор: Фатум"Минуло понад два десятиліття з того часу, як Сара Коннор перешкодила Судному дню, змінила майбутнє та переписала долю людства. Дені Рамос (Наталі Рейз) живе простим життям у Мехіко з братом (Дієго Бонета) та батьком, коли надзвичайно покращений і смертельно небезпечний новий Термінатор Rev-9 (Габріель Луна) повертається крізь час, щоб вбити її. Подальше життя Дені залежить від об'єднання її сил з двома воїнами: Ґрейс (Маккензі Девіс), посиленою суперсолдатом з майбутнього, і загартованою битвами Сарою Коннор (Лінда Гемілтон). Оскільки Rev-9 безжально знищує все і кожного на своєму шляху, щоб уполювати Дені, ці троє звертаються за допомогою до Т-800 (Арнольд Шварценеґґер) з минулого Сари, який стає їх останньою надією. 

Офіційний трейлер нового фільму "Термінатор: Фатум"

Офіційний трейлер нового фільму "Термінатор: Фатум"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: LifeStyle Кіно Спорт Баскетбол Арнольд Шварценеггер
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