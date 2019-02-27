Баскетболісти команди НБА застрягли в ліфті перед грою: відео

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Портленд
Портленд / sircharlesincharge.com

Відразу декілька гравців баскетбольного клубу "Портленд", який виступає в регулярному чемпіонаті НБА, потрапили в неприємну ситуацію.

Дев'ятеро гравців "Портленда" застрягли на півгодини в ліфті в Бостоні.

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Інцидент стався перед матчем проти "Бостона", який відбудеться цієї ночі.

 

 

Зазначимо, що в турнірній таблиці західної конференції "Портленд" посідає четверте місце.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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