Баскетболісти "Миколаєва" здобули першу перемогу в сезоні, вигравши з різницею в одне очко

Баскетболісти "Миколаєва" на домашньому паркеті на останніх секундах матчу вирвали перемогу у новачків Суперліги Парі-Матч – "Харківських Соколів" із рахунком 74:73.

"Корабели" з перших секунд гри окреслили свою перевагу виграним спірним м’ячем, відскоком на чужому щиті та ефектними трьома балами від американця Давела. "Соколи" перші бали зуміли набрати лише на третій хвилині гри зі штрафної лінії: двічі точним був Джамар.

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Після цього на паркеті декілька хвилин команди вели рівну боротьбу, але вже в другій половині чверті миколаївці при рідних трибунах зуміли оформити ривок та повести у грі +8 після вдалого середнього від Адедірана. Ще за хвилину після вдалого проходу від того ж Адедірана різниця в рахунку склала вже 10 балів. Завершився стартовий відтинок з рахунком 21:14.

В другій чверті гості зуміли досить швидко відігратись та вже на другій хвилині рахунок зрівняти: три поспіль дальніх забили Джексон та Бояркін. Господарі зусиллями невтомного капітана Онуфрієва намагалися знову втекти у відрив, але харків’яни вже своїх опонентів не відпускали, хоча й самі переломити хід гри та вийти у лідери також не могли. Перша половина гри завершилась за мінімальної переваги команди Віталія Чернія – 32:31.

В другій половині матчу "корабели" знову заволоділи ініціативою та віддалилися у рахунку на відстань десяти балів: продовжував активно працювати Адедіран, допомагали досвідченому бігмену капітан та за сумісництвом кращий снайпер господарів паркету Онуфрієв. Проте, в останньому періоді "Соколи" знову підібрались впритул.

Вирішувався ж матч на останніх секундах гри: "Миколаїв" увійшов в клатч-тайм маючи перевагу в 1 бал за хвилину до закінчення гри, гості ж на останніх секундах у своїх спробах були не точними. 74:73 – перша у сезоні перемога для команди з Миколаєва.

Миколаїв – Харківські Соколи – 74:73 (21:14, 11:17, 30:22, 12:20)