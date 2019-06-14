Баскетболісти "Торонто" встановили декілька рекордів НБА завдяки перемозі в чемпіонаті

Канадський "Торонто Репторс" став чемпіоном НБА. А декілька гравців цього клубу встановили унікальні досягнення. Як і їх тренер.

Кавай Леонард

Леонард став першим гравцем в історії НБА, який здобував перемогу в складі команд як Західної, так і Східної конференцій. У 2014 році він виступав за "Сан Антоніо" (Західна конференція). У 2019 році він вже переміг з "Торонто Репторс" (Східна конференція).

Як це було: "Торонто" обіграли "Голден Стейт" та стали чемпіонами НБА

Ще два баскетболісти – Карім Абдул-Джабар ("Мілуокі Бакс" та "Лос-Анджелес Лейкерс") та ЛеБрон Джеймс ("Маямі Хіт" та "Клівленд Кавальєрс") вигравали чемпіонат у складі команд тільки одній з конференцій.

Леонард також перший баскетболіст, який став найкращим гравцем фінальної серії (MVP) у командах, які представляють різні конференції.

Патрік Маккоу

Захисник "Торонто" Патрік Маккоу став триразовим чемпіоном НБА, провівши в лізі всього три сезони. У двох попередніх сезонах Маккоу ставав чемпіоном у складі "Голден Стейт".

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Марк і Пау Газолі

Іспанські центрові Марк і Пау Газоль – перші брати в історії, які вигравали чемпіонат НБА. Марк Газоль став чемпіоном ліги разом з "Торонто". Пау Газоль – дворазовий чемпіон НБА у складі "Лейкерс" (2009, 2010).

Варто додати, що чемпіоном НБА є Стефен Каррі, що виступає за "Голден Стейт". У півфіналі він грав проти рідного брата Сета, який виступає за "Портленд".

Фред Ванвліт

Захисник "Торонто" Фред Ванвліт встановив рекорд НБА за кількістю триочкових кидків, реалізованих запасним гравцем у фінальній серії плей-офф. У фінальній серії з "Голден Стейт" Ванвліт виконав 16 точних триочкових, побивши рекорд Роберта Оррі та Джей Ар Сміта, в яких було по 15 кидків.

Нік Нерс

Головний тренер "Торонто" Нік Нерс став 1-м фахівцем в історії, який приводив свої команди до перемоги в НБА і Лізі розвитку. Нерс вигравав G-лігу двічі: з "Айовою" (2011) та "Ріо-Гранде" (2013). У 2019 м 51-річний тренер завоював титул з «Репторс".

До цього у 1996 та 2000 роках Нерс вигравав британську лігу.