Баскетболісти збірної України влаштували ефектні розбірки в Іспанії: відео

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Артем Пустовий у матчі за "Барселону"
Артем Пустовий у матчі за "Барселону" / twitter.com/fcbbasket

Баскетболісти збірної України Артем Пустовий та В'ячеслав Кравцов, які виступають в чемпіонаті Іспанії, зійшлися у матчах своїх команд в рамках 20-го туру. "Барселона" Пустового впевнено перемогла "Фуенлабраду" Кравцова.

Барселона – Фуенлабрада 106:76 (24:15, 35:21, 17:22, 30:18)

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Уже в першій чверті "Барселона" заявила про те, що прагне здобути перемогу. Господарі паркету зробили ривок +9. У другій чверті каталонці тільки наростили перевагу й на велику перерву пішли за рахунку 59:36.

У третій чверті гостям вдалося здобути локальний успіх – виграти чверть 17:22. Схоже, що це розгнівало беззаперечних лідерів чемпіонату Іспанії, які розгромили неввічливих гостей в останньому відтинку поєдинку 30:18 та здобули розгромну перемогу.

Український центровий "Барселони" Артем Пустовий виявився одним з найкращих гравців матчу. У його активі 15 очок, 2 підбирання та 1 результативна передача.

 

 

Пустовий ефектно набирав очки, реалізовуючи один за одним слем-данк.

Водночас хороший поєдинок провів й український гравець "Фуенлабради" Кравцов. За матч він набрав 8 очок та зробив 2 підбирання.

Якщо "Барселона" Пустового лідирує в чемпіонаті, то "Фуенлабрада" Кравцова посідає тільки 14 місце з 18 команд.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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