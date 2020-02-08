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Баскетболісти жорстоко побили свого тренера одразу після повернення з матчу – відео (18+)

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Баскетболісти побили свого тренера / Кадр з відео

В США баскетболісти однієї зі шкільних команд напали на свого тренера та жорстоко його побили. Сам напад зняли на телефон.

Інцидент стався з учнями та тренером баскетбольної команди школи Малкольм Ікс в Нью-Арку. Після повернення з матчу в Лівінгстоні після виходу з автобуса, декілька школярів накинулися на свого тренера. Цей момент зняли на камери мобільних телефонів.

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Напали декілька гравців, а після того, як тренер впав на тротуар, почали його копати ногами.

Відео нападу на тренера гравцями команди

За даними ABC7, причиною нападу стало те, що тренер не дав чотирьом гравцям познущатися з іншого баскетболіста команди.

Після того, як про напад стало відомо, школярів відсторонили від навчання. Поліція ж відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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