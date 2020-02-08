Баскетболісти жорстоко побили свого тренера одразу після повернення з матчу – відео (18+)

В США баскетболісти однієї зі шкільних команд напали на свого тренера та жорстоко його побили. Сам напад зняли на телефон.

Інцидент стався з учнями та тренером баскетбольної команди школи Малкольм Ікс в Нью-Арку. Після повернення з матчу в Лівінгстоні після виходу з автобуса, декілька школярів накинулися на свого тренера. Цей момент зняли на камери мобільних телефонів.

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Напали декілька гравців, а після того, як тренер впав на тротуар, почали його копати ногами.

Відео нападу на тренера гравцями команди

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a — Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020

За даними ABC7, причиною нападу стало те, що тренер не дав чотирьом гравцям познущатися з іншого баскетболіста команди.

Після того, як про напад стало відомо, школярів відсторонили від навчання. Поліція ж відкрила кримінальне провадження.