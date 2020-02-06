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Баскетболісту НБА брутально зламали ніс під час матчу: відео

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Крістапс Порзінгіс / twitter.com/MavsPR

Латвійський баскетболіст Крістапс Порзінгіс зазнав прикрої травми під час матчу НБА. Гравець "Даллас Маверікс" отримав перелом носу в поєдинку проти "Мемфісу".

Поєдинок між командами відбувся у середу, 5-го лютого, й завершився перемогою "Мемфіса" – 107:121.

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Порзінгіс отримав травму в результаті удару ліктем від американця Джоша Джексона під час боротьби за підбирання.

У четвер, 6-го лютого, 24-річний латвієць пройде медобстеження.

Порзінгіс відіграв у матчі з "Мемфісом" 29 хвилин. За цей час він набрав 32 очки та зробив 12 підбирань.

"Даллас" і "Мемфіс" ведуть боротьбу за попадання у плей-офф. Наразі обидві команди перебувають у топ-8 чемпіонату, що гарантує вихід у наступний раунд.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA
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