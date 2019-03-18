Баскетболісту НБА вдався божевільний кидок одночасно з фінальною сиреною: відео

791 Читать новость на русском
Лу Вільямс виконує баззер-бітер
Лу Вільямс виконує баззер-бітер / twitter.com/ESPNStatsInfo

Баскетболіст "Лос-Анджелес Кліпперс" Лу Вільямс виконав божевільний кидок перед фінальною сиреною в матчі з "Брукліном".

За 5 секунд до завершення останньої чверті рахунок на табло був рівний – 116:116.

Читайте також: Баскетболіст виконав неймовірний кидок перед сиреною, який приніс його команді перемогу: відео

Однак саме баскетболісти "Кліпперс" володіли м'ячем і змогли ідеально провести останню атаку.

Лу Вільямс отримав за дві секунди до фінальної сирени й виконав чудовий баззер-бітер, який приніс перемогу господарям паркету 119:116.

 

 

Що таке баззер-бітер?З англійської від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Цей термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
сьогодні
8072
Теги: Спорт Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Черговий легіонер "Шахтаря" отримає український паспорт і вже готовий зіграти проти Португалії
сьогодні 10:36 Черговий легіонер "Шахтаря" отримає український паспорт і вже готовий зіграти проти Португалії
397
Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
сьогодні 07:38 Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
407
Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
сьогодні 07:06 Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
1419
Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
17 березня 22:15 Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
1066
Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
17 березня 20:30 Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
1188
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук