Баскетболісту НБА вдався божевільний кидок одночасно з фінальною сиреною: відео

Баскетболіст "Лос-Анджелес Кліпперс" Лу Вільямс виконав божевільний кидок перед фінальною сиреною в матчі з "Брукліном".

За 5 секунд до завершення останньої чверті рахунок на табло був рівний – 116:116.

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Однак саме баскетболісти "Кліпперс" володіли м'ячем і змогли ідеально провести останню атаку.

Лу Вільямс отримав за дві секунди до фінальної сирени й виконав чудовий баззер-бітер, який приніс перемогу господарям паркету 119:116.

Що таке баззер-бітер?З англійської від buzzer beater – удар з сиреною. Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті із супутнім звуком сирени. Цей термін, в більшості випадків, вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і сирена про закінчення часу лунає в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.

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