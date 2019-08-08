Баскетбольний клуб звернувся до Зеленського з проханням про допомогу

Баскетбольний клуб "Запоріжжя" виступив зі зверненням до президента України Володимира Зеленського. Керівництво клубу, обласна федерація баскетболу разом з громадськістю міста Запоріжжя просять фінансову підтримку з боку держави.

Причина в тому, що перед початком нового сезону бюджет клубу наповнений лише наполовину. Через нижчу фінансову спроможність усі легіонери покинули команду, так само як і Юрій Кондраков, котрий перебрався у потужний за фінансовими мірками "Київ-Баскет".

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Попри це, запорізька команда зберегла двох лідерів – Андрія Мироненка і Володимира Шевченка, уклала угоди з двома молодими виконавцями – Іллею Нємцу та Іваном Міхєєвим і підписали трьох американців.

"У минулому сезоні БК "Запоріжжя" виступив дуже вдало. Третє місце в чемпіонаті – це гідний результат, незважаючи на те, що бюджет нашої команди був найменшим серед усіх учасників Суперліги. Всі наші легіонери пішли на підвищення: хто в Європу, а хто і залишився в Україні, але буде отримувати зарплатню у кілька разів більше. Через нашу фінансову спроможність ми просто не змогли їх утримати. Витрати клубу з кожним роком зростають – це й оренда зали, витрати на відрядження. Наш приблизний бюджет на рік становить 13 мільйонів гривень, а на даний момент ми маємо лише 50% цієї суми. Безумовно ми працюємо над цією проблемою і це звернення як один зі способів її вирішити, – розповів президент БК "Запоріжжя" Віктор Стельмаков.

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"Баскетбол у Запорізькій області розвивається дуже динамічно і показує високі результати. У минулому сезону чотири команди нашої області виграли бронзові медалі. Це БК "Запоріжжя" та бердянська "Чайка" у Суперлізі, "Металург-ЗНТУ" – у чоловічій Першій лізі та студентська команда "НУ Запорізька Політехніка" у чемпіонаті України, де брало участь 252 команди. Також ми розвиваємо дитячий баскетбол, робимо все можливе аби збільшувати кількість глядачів на матчах. Це не просто. Фінансова ситуація останніми роками все одно дуже складна, тому ми вирішили спільними зусиллями з громадською організацією "Хелпер", баскетбольним клубом "Запоріжжя" та обласною федерацією звернутися до Президента України, щоб рухатися у такому ж темпі та розвивати баскетбол у регіоні. Зараз йде повне перезавантаження влади, у нас народний Президент, тому ми хочемо, щоб на нас звернули увагу і допомогли у вирішенні цих питань, – наголосив президент федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон.

Варто додати. що БК "Запоріжжя" не перші зі спортивних клубів, хто звертається до Зеленського про фінансову допомогу. Перед цим тренер сімферопольської "Таврії" теж звернувся по фінансову допомогу.