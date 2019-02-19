Батьки юних хокеїстів влаштували жорстоку бійку під час матчу: відео

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Батьки юних хокеїстів влаштували жорстоку бійку під час матчу: відео

У білоруському місті Орша під час міжнародного дитячого турніру з хокею батьки учасників влаштували бійку на трибунах. Просто під час матчу.

В цей момент на льоду перебували команди місцевої "Орші" та "Немана". Бійка виявилась доволі масовою та жорстокою. Але лиш нещодавно відео потрапило у мережу.

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Відео масової бійки батьків під час хокейного матчу

Причини такого запеклого конфлікту, що стався на очах підлітків і жінок, неясні.

Варто додати, що у турнірі, який відбувся ще на початку 2019 року, брали участь команди з білоруських Орші, Гродно, Гомеля, Ліди, російських Луча, Білгорода та Мурманська, а також українського Києва.

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Теги: Спорт Хокей Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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