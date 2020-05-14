Батько Нурмагомедова переніс операцію на серці: йому діагностували важке захворювання

Абдулманапу Нурмагомедову, батькові чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, провели операцію на серці. Операція пройшла успішно 13 травня.

Про це розповів друг Нурмагомедова-старшого Рамазан Рабаданов, інформує "РБК-Спорт".

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"Вчора йому зробили операцію на серці. Влітку він лікувався у Німеччині, у нього серце слабке. На тлі пневмонії, мабуть, ускладнення", – сказав друг Нурмагомедова.

За його словами, інформації про стан Нурмагомедова наразі немає. "Що було у нього – ніхто не знає, відомо тільки те, що операцію зробили вчора", – сказав Рабаданов.

У 2019 Нурмагомедову вже робили операцію на серці. Зараз він перебуває у комі в одному з військових госпіталів Москви.

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За інформацією телеграм-каналу Baza, у Нурмагомедова діагностували COVID-19.

Нурмагомедову-старшому стало погано після занять зарядкою, хоча лікарі забороняли йому це робити.

Спочатку в Абдлуманапа була діагностована вірусна пневмонія. Тренер відмовлявся проходити тест на коронавірус.

До початку травня стан здоров'я Нурмагомедова погіршився. Хабіб організував комерційний борт з Махачкали, який доставив Абдулманапа в одну з лікарень Москви, де у нього виявили СOVID-19.

3 травня у Нурмагомедова стався інфаркт. Йому була зроблена операція, після чого його підключили до ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація).

Що відомо про Нурмагомедова? Тренер і батько зіркового бійця UFC Хабіба Нурмагомедова. Йому 57 років. Абдулманап включений в Книгу рекордів Росії як найуспішніший тренер країни з бойового самбо. Чемпіон України з дзюдо і самбо.

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