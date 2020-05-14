Батько Хабіба Нурмагомедова впав у кому

Батько російського бійця Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впав у кому. Лікарі оцінюють стан Абдулманапа як вкрай важкий.

Як повідомляє ТАСС, 5-го квітня тренера госпіталізували в Махачкалі з підозрою на пневмонію. Йому зробили тест на коронавірус, однак результат не повідомляється.

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Нурмагомедов переконував, що з ним все добре.

На цей момент він перебуває одному з військових госпіталів у Москві.

За інформацією телеграм-каналу Mash, на тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.

Натомість Baza повідомляє оптимістичні новини. Джерело пише, що чоловік прийшов до тями, стан стабільно-важкий.

Раніше суддя зі спортивної боротьби Убайдула Османов говорив, що причиною госпіталізації в Москву стали проблеми з серцем. "Спорт-експрес" з посиланням на джерело писав, що ускладнення виникли через неправильне лікування в Махачкалі.

Що відомо про Нурмагомедова?Тренеру і батьку Хабіба 57 років. Він включений в Книгу рекордів Росії як найуспішніший тренер країни з бойового самбо. Чемпіон України з дзюдо і самбо.

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