Батько Мессі потрапив у ДТП й був доставлений у поліцейську дільницю
Батько зіркового нападника іспанської "Барселони" Ліонеля Мессі Хорхе став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Аргентині.
Автомобіль BMW, за кермом якого перебував Хорхе Мессі, зіткнувся на одному з перехресть міста Росаріо з мотоциклістом.
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Мотоцикліст на деякий час втратив свідомість, повідомляє Yahoo Sports.
Після цього Хорхе був доставлений у поліцейську дільницю, де були перевірені його документи. Також Мессі пройшов тест на вживання алкоголю.
Пошкодження, отримані мотоциклістом, вважаються несерйозними після його обстеження в лікарні.
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