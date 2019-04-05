Батько Мессі потрапив у ДТП й був доставлений у поліцейську дільницю

Батько зіркового нападника іспанської "Барселони" Ліонеля Мессі Хорхе став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Аргентині.

Автомобіль BMW, за кермом якого перебував Хорхе Мессі, зіткнувся на одному з перехресть міста Росаріо з мотоциклістом.

Читайте також: Ліонель Мессі травмувався в ганебному матчі збірної Аргентини

Мотоцикліст на деякий час втратив свідомість, повідомляє Yahoo Sports.

Після цього Хорхе був доставлений у поліцейську дільницю, де були перевірені його документи. Також Мессі пройшов тест на вживання алкоголю.

Пошкодження, отримані мотоциклістом, вважаються несерйозними після його обстеження в лікарні.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram