Батько Снігур прокоментував історичну перемогу доньки на Вімблдоні

Батько української тенісисти Дар'ї Снігур Сергій прокоментував перемогу доньки на юніорському Вімблдоні. Снігур стала тільки другою українкою, яка перемогла на юніорському Вімблдоні.

За словами батька тенісистки, її тренерка ще на початку сказала, що перший трофей на турнірі серії Великого Шолома вона візьме на траві.

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Я дуже щасливий за неї, вона доклала багато зусиль для цього... Зараз літо, всі відпочивають, а Дар'я вранці тренується, хоча їй теж хочеться сходити в кіно, зустрітися з подругами.



Я щиро дякую усім українським фанатам, які підтримували Дар'ю і вболівали за неї... Було дуже приємно чути українських уболівальників на трибунах,

– сказав Сергій Снігур Фактам ICTV.

Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерини Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебійніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

У фінальному матчі, який відбувся 13-го липня, українка перемогла Алексу Ноель із США.