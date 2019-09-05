Батько українського футболіста безслідно зник в окупованому Криму

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Олександр Каплієнко
Олександр Каплієнко

Український футболіст Олександр Каплієнко звернувся по допомогу. В окупованому Криму безслідно зник його батько.

Максим Каплієнко перестав виходити на зв'язок ще 10 серпня 2019 року. Він працював в Сімферополі, але в цей день поїхав у Севастополь. Після цього зв'язок з ним обірвався.

"Він поїхав до Севастополя, але через кілька днів ми не могли до нього додзвонитися. Подзвонили на його роботу, його напарник сказав, що на роботі його немає. Подзвонили в Севастополь – там його теж немає. На дзвінки не відповідає", – написав Олександр Каплієнко.

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Він попросив усіх, хто може допомогти з пошуками, відгукнутися. Він залишив свій номер телефону, за яким з ним можна сконтактуватися – +38 (097) 613-63-90.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Допис, поширений Kaplyaa ️️ (@aleksandr.kaplienko)

Варто нагадати, що в Україні Олександр Каплієнко виступав за запорізький "Металург", харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець". Також в його кар'єрі були турецький "Аланьяспор", білоруський "Смолевичі". Зараз він виступає за грузинське "Динамо". Свого часу виступав за юнацькі збірні України.

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Теги: Новини Спорту Новини Криму Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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