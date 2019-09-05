Батько українського футболіста безслідно зник в окупованому Криму

Український футболіст Олександр Каплієнко звернувся по допомогу. В окупованому Криму безслідно зник його батько.

Максим Каплієнко перестав виходити на зв'язок ще 10 серпня 2019 року. Він працював в Сімферополі, але в цей день поїхав у Севастополь. Після цього зв'язок з ним обірвався.

"Він поїхав до Севастополя, але через кілька днів ми не могли до нього додзвонитися. Подзвонили на його роботу, його напарник сказав, що на роботі його немає. Подзвонили в Севастополь – там його теж немає. На дзвінки не відповідає", – написав Олександр Каплієнко.

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Він попросив усіх, хто може допомогти з пошуками, відгукнутися. Він залишив свій номер телефону, за яким з ним можна сконтактуватися – +38 (097) 613-63-90.

Варто нагадати, що в Україні Олександр Каплієнко виступав за запорізький "Металург", харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець". Також в його кар'єрі були турецький "Аланьяспор", білоруський "Смолевичі". Зараз він виступає за грузинське "Динамо". Свого часу виступав за юнацькі збірні України.