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Батько відомих біатлоністів безвісти пропав у Канаді

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Фаб'єн Клод / AFP

Батько відомих французьких біатлоністів Фаб'єна, Емільєна та Флорана Клода безвісти пропав в Канаді. Жиль Клод зник у результаті аварії снігохода.

58-річний Жиль Клод входив до групи в складі восьми осіб та гіда, яка перебувала в горах північного Квебека.

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Видання Lejsl інформує, що їх снігоходи провалилися під лід ввечері 22 січня. Трьом вдалося вибратися з води, інших досі не знайшли.

42-річний гід помер через декілька годин після інциденту. Пошуки зниклих продовжуються.

Решта четверо зниклих безвісти – два ельзасці у віці від 24 до 35 років та два жителі французького регіону Вогези у віці від 24 до 25 років.

Інші деталі зникнення групи не повідомляються.

Фаб'єн Клод вийшов на старт індивідуальної гонки в рамках 6 етапу Кубка світу.

Французький біатлоніст посів третю сходинку й присвятив батьку перший подіум у кар'єрі.

У Канаді стався трагічний нещасний випадок з моїм батьком. Цей подіум для нього, я впевнений, що він пишається нами, і я пишаюся тим, що я зробив сьогодні,
– сказав Фаб'єн зі сльозами на очках L'Equipe.

Емільєн Клод у Поклюці не виступав, як і Флоран Клод, який представляє Бельгію. Брати повернуться додому.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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