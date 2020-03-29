Батько відомого британського боксера помер через коронавірус
Британський боксер Ентоні Ярд повідомив про смерть батька. Боксер переконаний, що його батько помер через коронавірус.
Ярд повідомив про смерть в інстаграмі. Боксер заявив, що його батько не мав суміжних проблем зі здоров'ям.
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Вчора мій батько помер від коронавірусу. У нього не було проблем зі здоров'ям. Я веду закритий спосіб життя і, чесно кажучи, все ще шокований, але, можливо, це допоможе людям залишатися вдома. Це дійсно не варте ризику,
– написав Ярд.
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Що відомо про Ярда? Колишній претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO. 28-річний боксер провів 20 боїв, здобув 19 перемог (18 нокаутом) та зазнав однієї поразки.
Спортивні діячі, які померли через COVID-19
- У лютому 2020 року 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус. Вона померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
- Згодом помер гравець аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франціско Гарсія. Він помер на фоні інших важких захворювань.
- 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом, іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері.
- Коронавірус забрав життя колишнього президента мадридського "Реала" Лоренцо Санси та екстренера "Еспаньйола" Беніто Хоанета.
- Також від COVID-19 померли експрезидент "Вітесса" Кіс Баккер та колишній баскетболіст команди університету Сент-Джонс Лі Грін.
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