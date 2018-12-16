Батько зниклого футболіста Еміліано Сала відреагував на знахідку ймовірних уламків літака

На дні Ла-Маншу знайшли уламки, які можуть належати зниклому літаку, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала.

Рятувальники, які проводили пошуки, знайшли уламки літака. Однак про наявність тіл футболіста Еміліано Сала та пілота Девіда Ібботсона поки мова не йде. Та родичів зниклих вже повідомили про це.

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Батько гравця Гораціо Сала вже відреагував на цю знахідку

"Я не можу в це повірити. Це сон. Поганий сон. Я у відчаї", – заявив він у коментарі аргентинському Cronica TV.

Що сталося з Еміліано Сала

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