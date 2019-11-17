Батя, я стараюсь, – депутат Беленюк про те, як встигає поєднувати спорт і політику

Народний депутат і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів, як йому вдається поєднувати спорт і політику.

Жан Беленюк відповів дуже оригінально на це питання у своєму Facebook.

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Мене постійно запитують, як я встигаю поєднувати спорт і політику. Завжди відповідаю словами сучасниці: "Батя, я стараюсь",

– написав Беленюк.

До слова, фраза "Батя, я стараюсь" належить колишній дружині Віктора Януковича Людмилі.

24 канал писав, що активісти, які виступають проти відкриття ринку землі, влаштували штовханину під Радою і напали на депутата від "Слуги народу" Жана Беленюка. Проте, на місці були поліцейські, які й допомогли нардепу пройти розлючений натовп.