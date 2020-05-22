Баварія – Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Бундесліги

У суботу, 23 травня, "Баварія" прийматиме "Айнтрахт" у матчі 23 туру Бундесліги. в Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч "Баварія" – "Айнтрахт" в Україні покаже канал "Футбол 1". Канал є офіційним транслятором матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Дортмунда о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Айнтрахт" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Баварія" – "Айнтрахт" можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

Мюнхенська "Баварія" попри пандемію COVID-19 впевнено мчить до ювілейного тридцятого чемпіонства у своїй історії. Каменем спотикання для чинних чемпіонів Німеччини хоче стати "Айнтрахт".