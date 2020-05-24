"Баварія" і "Айнтрахт" забили сім голів у дивовижному матчі: відео

"Баварія" у рамках 27 туру Бундесліги приймала франкфуртський "Айнтрахт". Чинні чемпіони Німеччини здобули яскраву перемогу в матчі з сімома голами.

Баварія – Айнтрахт 5:2

Голи: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовський, 46, Девіс, 61, Хінтереггер, 74 (авт) – Хінтереггер, 52, Хінтереггер, 55

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"Баварія" перед поєдинком з "Боруссією" Дортмунд вимушена була здобувати перемогу, пише 24 канал. "Джмелі" у паралельній грі перемогли "Вольфсбург" і скоротили відрив до одного очки.

Мюнхенці почала розв'язувати свої питання на 17 хвилині. Мюллер з лівого флангу прострілив у центр штрафного, де Горецка потужно замкнув передачу ударом під поперечину – 1:0.

Для Мюллера це 17-а результативна передача у Бундеслізі і він наближається до рекорду Де Брюйне, який за сезон зробив 20 асистів.

На 41 хвилині гол у ворота "орлів" знову прийшов з флангу. Девіс чудово вирізав на Мюллера і той подвоїв перевагу "Баварії".

Результативні гойдалки

На початку другого тайму "заскрипів" уже правий фланг оборони "Айнтрахта". Мюллер дотепно віддав на Комана, який скористався вільним простором та зробив точний навіс на Левандовського.

Польський форвард пробив у падінні головою та забив свій 27 гол у сезоні. До вічного рекорду Герда Мюллера ще 13 голів.

Три м'ячі розслабили "Баварію" і гості швидко цим скористалися. Два голи у ворота господарів "прийшли" після кутового. На 53 хвилині оборонці "Баварії" забули про Хінтереггер і дозволили тому спокійно пробити з меж штрафного.

Ще через дві хвилини Хінтереггер скоротив відставання до одного голу. Знову після кутового австрійцю дозволили "розстріляти" Ноєра.

"Баварія" швидко зібралася. На 61 хвилині Девіс увірвався у штрафний з лівого флангу. Оборонці перервали передачу Альфонсо, однак саме канадець був перший на м'ячі.

Девіс скористався ганебною помилкою захисників і пробив у правий від воротаря кут – 4:2. Фінальну крапку в матчі поставив Хінтереггер.

Алаба виконав чудовий верховий пас на Гнабрі, який увірвався у штрафний "орлів". Хінтереггер невдало відібрав м'яч і заніс його у власні ворота.

Таким чином, "Баварія" зберігає перевагу над "Боруссією" Дортмунд у 4 очки перед очним матчем.

Баварія – Айнтрахт відеоогляд матчу (*відео доступне за посилання)

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