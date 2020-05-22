Баварія – Айнтрахт: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини

"Баварія" прийме " Айнтрахт" 23 травня у рамках центрального матчу 27 туру чемпіонату Німеччини. Хто має більше шансів здобути перемогу в запеклому протистояння – читайте далі.

Баварія – Айнтрахт: прогноз на матч

Мюнхенська "Баварія" попри пандемію COVID-19 впевнено мчить до ювілейного тридцятого чемпіонства у своїй історії. Каменем спотикання для чинних чемпіонів Німеччини хоче стати "Айнтрахт", пише 24 канал.

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У першому колі поєдинок у Франкфурті завершився принизливою поразкою "Баварії" з рахунком 5:1. На захист мюнхенців слід сказати, що більшість матчу вони грали в меншості.

Хай там як, але після того матчу "Баварія" звільнила Ніко Ковача та призначила головним тренером Хансі Фліка.

Прогноз Pari Match

"Баварія", яка лідирує у Бундеслізі, абсолютний фаворит поєдинку. На перемогу мюнхенців букмекери дають коефіцієнт 1,16. Натомість у звитягу "орлів" експерти не вірять.

На перемогу гостей з Франкфурта букмекери пропонують коефіцієнт 16. Нічия у поєдинку також малоймовірна – коефіцієнт 9,20.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet вболівальникам пропонують відгадати, який футболіст відзначиться голом у поєдинку.

На думку букмекерів, найбільше шансів у лідера бомбардирської гонки – Роберта Левандовського. Його гол у ворота "Айнтрахта" оцінений коефіцієнтом 1,22.

У складі гостей, на думку фахівців, найбільше шансів відзначитися має Леон Даяку. Його м'яч у ворота мюнхенців оцінений коефіцієнтом 1,91.

Матч "Баварія" – "Айнтрахт" відбудеться 23 травня. Початок гри о 19:30.