У суботу, 30 травня, "Баварія" декласувала "Фортуну Дюссельдорф" на власному полі. Чинні чемпіони Німеччини забили 5 голів і встановили декілька рекордів.

Баварія – Фортуна Дюссельдорф 5:0

Голи: Йоргенсен, 15 (авт), Павар, 29, Левандовський, 43, 50, Девіс, 52

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Парад голів у матчі розпочався на 15-й хвилині, пише 24 канал. Павар замкнув простріл з правого флангу і влучив у Йоргенсена, від якого м'яч залетів у ворота.

На 29-й хвилині Павар таки забив чистий гол. Після кутового оборонці не втримали француза і той головою від газону пробив точно в кут – 2:0.

Наприкінці першого тайму "Баварія" зробила рахунок розгромним. Алаба зробив розрізну передачу на Левандовського, який дотепним пасом знайшов у штрафному Кімміха.

Йозуа віддав на Мюллера і триходівку "Баварія" завершив ударом у порожні ворота Левандовський.

На початку другої половини гри Левандовський оформив дубль, замкнувши простріл Гнабрі. Ще через 2 хвилин Девіс продавив оборонців і встановив підсумковий рахунок 5:0.

Баварія – Фортуна Дюссельдорф відеоогляд матчу

За 5 турів до завершення Бундесліги "Баварія" близька, щоб стати чемпіоном увосьме поспіль. Мюнхенці випереджають "Боруссію" Дортмунд на 10 очок, хоча "джмелі" мають матч у запасі.

Календар матчів "Баварії" у Бундеслізі

Баєр – Баварія 6 червня

Баварія – Боруссія Менхенгладбах 13 червня

Вердер – Баварія 16 червня

Баварія – Фрайбург 20 червня

Вольфсбург – Баварія 27 червня

Рекорди "Баварії" у грі з "Фортуною"

У цьому матчі польський форвард Роберт Левандовський зумів відзначитися голом. Таким чином, поляк забивав усім 18 клубам, які зараз грають у Бундеслізі.

Левандовський вийшов у лідери по забитих голах у топ-5 лігах Європи. На його рахунку 29 голів у Бундеслізі.

"Баварія" стала першою командою Бундесліги, яка забила 86 голів за 29 турів у Бундеслізі.

Наставник "Баварії" Хансі Флік став першим тренером мюнхенців з 1965 року, який здобув 22 перемоги у 25 матчах. Пеп Гвардіола здобув 21 перемогу у 25 поєдинках.

Турнірна табилця Бундесліги