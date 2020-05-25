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"Баварія" прийняла несподіване рішення щодо трансферу Коутінью

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Філіппе Коутінью
Філіппе Коутінью / facebook.com/fcbayern.en

Мюнхенська "Баварія" не планує викуповувати контракт Філіппе Коутінью у каталонської "Барселони". Бразильський футболіст, який виступає за "Баварію" на правах оренди, повернеться в іспанський клуб.

У травні в "Баварії" була можливість активувати опцію викупу контракту, але керівництво від цього поки відмовилося, інформує Sky Sports.

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"Баварія" заплатила за оренду 27-річного Коутінью 8,5 мільйона євро. Щоб придбати бразильця мюнхенці мали заплатити "Барселоні" 120 мільйонів євро.

  • За даними Transfermarkt, вартість Коутінью складає 56 мільйонів євро.

Глава правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігг заявив, що клуб не буде активувати опцію викупу.

У нас була така опція, але терміни пройшли. Ми вирішили не активувати варіант викупу Коутінью. Ми ще будемо оцінювати наш склад на новий сезон і тоді вирішимо, чи потрібен нам цей гравець,
– сказав глава клубу.

Сане замість Коутінью

  • Коутінью перейшов у "Баварію" в терміновому порядку, адже несподівано зірвався трансфер Лероя Сане з "Манчестер Сіті".
  • Німецький вінгер отримав травму в матчі за Суперкубок Англії й вибув на цілий сезон.
  • "Баварія" відмовилася купувати травмованого футболіста. Тепер, коли Сане здоровий, чемпіони Німеччини повернулися до ідеї придбати Лероя.
  • Наразі німці узгоджують з "Манчестер Сіті" фінансові деталі угоди.
  • Як повідомляє Le 10 Sport, Коутінью може продовжити кар'єру в лондонському "Арсеналі".
Автор: Михайло Гема
Теги: Трансфери ФК Барселона Баварія Новини Спорту Спорт Футбол
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