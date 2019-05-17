Баварія – Айнтрахт: прогноз букмекерів на вирішальний матч чемпіонату Німеччини

Для того, аби здобути сьомий поспіль титул одному з найбільш титулованих клубів світу – німецькій "Баварії" – необхідно вибороти перемогу в матчі проти "Айнтрахту". Букмекери вірять, що мюнхенці знов триматимуть кубок переможців.

З високою ймовірністю Ніко Ковач разом з "Баварією" знов може стати чемпіоном, однак цього разу у титулі тренера.

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Для здобуття срібної салатниці мюнхенцям в остаточному турі потрібно вдома здолати колишню команду свого наставника "Айнтрахт", який усе ще бореться за місце у лігочемпіонівській топ-четвірці. Проте фахівці не сумніваються у перемозі "роттен".

Так, коефіцієнт на перемогу "Баварії" складає 1,28, на тріумф гостей – аж 12, а на нічию – 6,2. До того ж очікують і великої кількості голів у матчі. Коефіцієнт на те, що команди заб'ють щонайменше чотири м'ячі – 1,69. Відзначаться менш, як чотири рази – 2,3.



Баварія – Айнтрахт: прогноз букмекерів

До слова, матч "Баварія" – "Айнтрахт" розпочнеться 18 травня рівно о 16:30.

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