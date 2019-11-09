Баварія – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч чемпіонату Німеччини

27 Читать новость на русском
Баварія – Боруссія Д: де дивитися онлайн матч 9 листопада 2019 – Бундесліга
Баварія – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч чемпіонату Німеччини / facebook.com/pg/fcbayern.en

"Баварія" та "Боруссія" Дортмунд зустрінуться 9 листопада в рамках 11 туру чемпіонату Німеччини. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд в Україні покаже канал "Футбол 2". Канал є офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Мюнхена о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

Читайте також: Баварія – Боруссія Дортмунд: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

Це цікаво: Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"

У цьому сезоні "Баварія" та "Боруссія" вже провели один матч, зустрівшись у Суперкубку Німеччини. "Джмелі" на власному полі здобули перемогу з рахунком 2:0. Відтак, "Баварія" прагне взяти реванш за серпневу поразку.

Огляд матчу "Баварія" – "Боруссія" Д читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
Поліція ідентифікувала усіх загиблих у вантажівці поблизу Лондона: серед жертв 10 підлітків
сьогодні
1627
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Баварія ФК Боруссія Д
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
8 листопада 16:31 Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
303
Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
8 листопада 14:10 Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
Михайло Гема 736
У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
8 листопада 13:47 У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
Вісент Луїс 2637
Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
8 листопада 12:34 Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
Вісент Луїс 451
Українка Терлюга визнана найкращою каратисткою планети: гарячі фото спортсменки
8 листопада 11:04 Українка Терлюга визнана найкращою каратисткою планети: гарячі фото спортсменки
Вісент Луїс 2126
Новини
Більше новин
Залиште відгук