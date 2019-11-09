Баварія – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч чемпіонату Німеччини

"Баварія" та "Боруссія" Дортмунд зустрінуться 9 листопада в рамках 11 туру чемпіонату Німеччини. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд в Україні покаже канал "Футбол 2". Канал є офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Мюнхена о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

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У цьому сезоні "Баварія" та "Боруссія" вже провели один матч, зустрівшись у Суперкубку Німеччини. "Джмелі" на власному полі здобули перемогу з рахунком 2:0. Відтак, "Баварія" прагне взяти реванш за серпневу поразку.

Огляд матчу "Баварія" – "Боруссія" Д читайте на сайті Спорт24.