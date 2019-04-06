Баварія – Боруссія Д: де дивитися матч чемпіонату Німеччини

"Баварія" та "Боруссія" Д зійдуться у 28 турі та можуть вирішити долю чемпіонства. Переглянути головний поєдинок чемпіонату Німеччини можна буде в Україні.

Трансляцію матчів Бундесліги в Україні здійснює платформа MEGOGO – відеосервіс для перегляду онлайн відео. Саме MEGOGO транслюватиме центральний матч 28 туру Бундесліги "Баварія" – "Боруссія" Д.

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Та доступ до відео на цьому сайті платний. Матч можна переглянути за місячною передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.

Поєдинок "Баварія" – "Боруссія" Д, який у Німеччині називають Der Klassiker, відбудеться у суботу, 6-го квітня. Початок гри, о 19:30. Гра відбудеться у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

Наразі "Боруссія" Д лідирує в чемпіонаті, випереджаючи "Баварію" на 2 очки. Якщо "джмелі" виграють, то збільшать перевагу до 5 очок за 5 турів до завершення чемпіонату. Якщо ж виграє "Баварія", то саме мюнхенці очолять турнірну таблицю.

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