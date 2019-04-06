Баварія – Боруссія Д: де дивитися матч чемпіонату Німеччини

41 Читать новость на русском
Баварія - Боруссія Д: де дивитися онлайн матч Чемпіонат Німеччини 2018/2019
Баварія – Боруссія Д де дивитися

"Баварія" та "Боруссія" Д зійдуться у 28 турі та можуть вирішити долю чемпіонства. Переглянути головний поєдинок чемпіонату Німеччини можна буде в Україні.

Трансляцію матчів Бундесліги в Україні здійснює платформа MEGOGO – відеосервіс для перегляду онлайн відео. Саме MEGOGO транслюватиме центральний матч 28 туру Бундесліги "Баварія" – "Боруссія" Д.

Читайте також: Баварія – Боруссія Д: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

Та доступ до відео на цьому сайті платний. Матч можна переглянути за місячною передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.

Поєдинок "Баварія" – "Боруссія" Д, який у Німеччині називають Der Klassiker, відбудеться у суботу, 6-го квітня. Початок гри, о 19:30. Гра відбудеться у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

Наразі "Боруссія" Д лідирує в чемпіонаті, випереджаючи "Баварію" на 2 очки. Якщо "джмелі" виграють, то збільшать перевагу до 5 очок за 5 турів до завершення чемпіонату. Якщо ж виграє "Баварія", то саме мюнхенці очолять турнірну таблицю.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Екс-співробітник ГРУ Росії: у Порошенка зробили закид у бік Зеленського
сьогодні
2692
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Баварія ФК Боруссія Д
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
169
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
7403
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
822
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
5 квітня 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
740
Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
5 квітня 09:12 Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
2172
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук