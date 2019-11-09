"Баварія" спокійно розтрощила "Боруссію" Дортмунд у 101-у "Дер Класікеру": відео

Мюнхенська "Баварія" в 11 турі чемпіонату Німеччини каменя на камені не залишила від дортмундської "Боруссії". Чинні чемпіони розгромили "джмелів" у 101-у "Дер Класікеру".

Баварія – Боруссія Дортмунд 4:0

Голи: Левандовський, 17, 76, Гнабрі, 47, Хуммельс, 80 (авт)

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"Баварія" вийшла на матч у досить ризикованому складі, який і передбачали німецькі ЗМІ. У центрі захисту вимушено грали номінальний опорник Хаві Мартінес та лівий оборонець Давід Алаба. На лівий фланг захисту в.о. тренера "Баварії" Хансі Флік поставив вінгера Альфонсо Девіса.

Люсьєн Фавр також мав над чим подумати перед "Дер Класікером". На щастя для фанатів "джмелів", до гри встиг відновитися Джейдон Санчо й вийшов у стартовому складі. Натомість у запасі залишилися Марко Ройс та Пако Алькасер.

Рекордний Левандовський

Обидві команди дещо сонно розпочали поєдинок. "Баварія" пресингувала гостей, але не була агресивною в атаці. "Боруссія" адаптовувалася до гостьового стадіону й контролювала м'яч на половині поля мюнхенців вкрай рідко.

Ближче до 20 хвилини "Баварія" увімкнулася у гру. Наслідком затяжних позиційних атак чемпіонів Німеччини став 15-й у сезоні гол Роберта Левандовського. На 17 хвилині здавалося, що "джмелі" зуміли панічно відбитися. Але Павар підібрав м'яч та одним дотиком вирізав на Роберта. Левандовський класно зіграв на випередження та ударом головою відкрив рахунок у грі.

Забитий гол додав впевненості "Баварії" й на ворота "джмелів" посипалися моменти. Зокрема, Коман не використав чудову нагоду забити. Кінгслі став адресатом ювелірної навісної передачі у штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт.

Через декілька хвилин Гнабрі подвоїв перевагу мюнхенців, але гол Сержа не був зарахований через офсайд. Гіршими справи "Боруссії" стали ближче до завершення тайму. Санчо не зміг продовжити матч, відтак замість нього вийшов Геррейро.

Декласування "джмелів"

Початок другого тайму для "Боруссії" виявився надзвичайно поганим. Мюллер на фланзі уникнув офсайду та отримав передачу з власної половини поля. Томас пробіг правим флангом та прострілив у штрафний. Левандовський не зміг завдати удару, але м'яч у сітку воріт Бюркі переправив Гнабрі – 2:0.



"Баварія" – "Боруссія" / Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Через декілька хвилин рахунок на табло міг бути 3:0. Коман класно виконав навіс у штрафний майданчик. Передачу француза в падінні замикав Гнабрі, але не зумів як слід дотягнутися до м'яча.

На 59 хвилині гостей пробачив вже Левандовський. Поляк у штрафному прийняв приховану передачу та зумів пробити. Удару Роберта зовсім трішки забракло точності. На 60 хвилині Фавр пішов ва-банк. На полі з'явилися Алькасер та Ройс, замінивши Гьотце та Вайгля – ризик від тренера дортмундців.

Перший справді небезпечний момент "Боруссія" мала аж на 69 хвилині. "Джмелі" перехопили м'яч у центрі поля. Атака завершилася прострілом у штрафний на Алькасера. М'яч ледь не зрізав у власні ворота Мартінес, після чого Пако з близької відстані не зумів переграти Ноєра. До 72 хвилини в графі ударів у "Боруссії" була сумна цифра "1" і жодного точного пострілу.

Хансі Флік відповів на заміни Фавра, випустивши Коутінью та Алькантару. "Баварія" продовжила контролювати гру й створювала моменти. Зокрема, на 73 хвилині Коман класно прострілив на Мюллера, але той невдало пробив головою. За мить Коман пробив з дальньої відстані, але трішки неточно. Ще через декілька секунд "джмелі" втратили м'яч перед власним штрафним. Мюллер підхопив м'яч та пробив з ідеальної позиції, закрутивши м'яч від воріт. "Баварія" тринькала моменти як тільки могла...

На 76 хвилині "Баварія" таки провела третій гол у матчі. Левандовський чудово зупинив передачу, віддав пас на Мюллера, який повернув на Роберта. Поляк спокійно переграв Бюркі – 3:0. Далі господарі продовжили марнувати нагоди: на 79 хвилині Коутінью класно вирізав на Перішича, який набігав на лівому фланзі. Хорват дивом не влучив у ворота.

Через хвилину вже гравці "Боруссії" "допомогли" господарям закріпити перевагу. Простріл Перішича у власні ворота зрізав ексгравець "Баварії" Хуммельс – 4:0. У час, який залишився, команди догравали матч. Відтак, впевнена звитяга господарів.



"Баварія" – "Боруссія" / Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Чинні чемпіони Німеччини здобули другу поспіль перемогу після відставки Ніко Ковача. Найважливіше, що "Баварія" два поспіль матчі зіграла на нуль. Ймовірно, Хансі Флік залишиться на тренерському містку мюнхенців на тривалий термін і призначення Арсена Венгера не на часі.

Баварія – Боруссія Дортмунд відеоогляд першого тайму (відео відкривається за посиланням)

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