"Баварія" розтрощила "Боруссію" з непристойним рахунком і очолила Бундеслігу: відео

162 Читать новость на русском
Баварія - Боруссія Д: відео голів, огляд матчу Чемпіонат Німеччини 2018/2019
Баварія – Боруссія Д відео голів

"Баварія" в рамках 28 туру чемпіонату Німеччини здобула розгромну перемогу над головним суперником у боротьбі за чемпіонство – дортмундською "Боруссією" (5:0).

Баварія – Боруссія Д 5:0
Голи: Хуммельс, 10, Левандовскі, 17, 89, Мартінес, 41, Гнабрі, 43

Читайте також: Найкращі голи "Шахтаря" в матчах із "Динамо" в Кубку України: відео

Перший гол господарі забили вже на 10 хвилині матчу, а через 7 хвилин подвоїли свою перевагу. Голи на свій рахунок записали Хуммельс і Левандовскі, який забив свій 200 м'яч в Бундеслізі.

В першому таймі "Баварія" забила ще два м'ячі завдяки зусиллям Мартінеса і Гнабрі, чим просто знищила суперника на власному полі.

Друга половина зустрічі вийшла не такою багатою на події. "Боруссія" так і не знайшла свою гру, а "Баварія" тринькали моменти, забивши ще раз лише на передостанній хвилині ігрового часу. Після ідеальної передачі від Сержа Гнабрі знову відзначився Левандовскі, встановивши остаточний рахунок у цьому матчі.

"Баварія" розгромила головного суперника та повернулася на вершину турнірної таблиці – у мюнхенців 64 очки. "Боруссія" має на один бал менше. До кінця чемпіонату залишилося зіграти ще 6 турів.

Відео голів та огляд матчу Баварія – Боруссія Д

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як спортсмену, мені смішно: Кличко вказав, що не так з допінг-тестом Порошенка і Зеленського
сьогодні
6815
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія ФК Боруссія Д
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Конор МакГрегор: історія успіху
сьогодні 18:30 Конор МакГрегор: історія успіху
Олена Кандяк 152
"Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
сьогодні 16:04 "Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
120
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
888
"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
сьогодні 10:06 "Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
267
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
237
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук