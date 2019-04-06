"Баварія" розтрощила "Боруссію" з непристойним рахунком і очолила Бундеслігу: відео

"Баварія" в рамках 28 туру чемпіонату Німеччини здобула розгромну перемогу над головним суперником у боротьбі за чемпіонство – дортмундською "Боруссією" (5:0).

Баварія – Боруссія Д 5:0

Голи: Хуммельс, 10, Левандовскі, 17, 89, Мартінес, 41, Гнабрі, 43

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Перший гол господарі забили вже на 10 хвилині матчу, а через 7 хвилин подвоїли свою перевагу. Голи на свій рахунок записали Хуммельс і Левандовскі, який забив свій 200 м'яч в Бундеслізі.

В першому таймі "Баварія" забила ще два м'ячі завдяки зусиллям Мартінеса і Гнабрі, чим просто знищила суперника на власному полі.

Друга половина зустрічі вийшла не такою багатою на події. "Боруссія" так і не знайшла свою гру, а "Баварія" тринькали моменти, забивши ще раз лише на передостанній хвилині ігрового часу. Після ідеальної передачі від Сержа Гнабрі знову відзначився Левандовскі, встановивши остаточний рахунок у цьому матчі.

"Баварія" розгромила головного суперника та повернулася на вершину турнірної таблиці – у мюнхенців 64 очки. "Боруссія" має на один бал менше. До кінця чемпіонату залишилося зіграти ще 6 турів.

Відео голів та огляд матчу Баварія – Боруссія Д

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