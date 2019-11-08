Баварія – Боруссія Дортмунд: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Німеччини

У суботу, 9 листопада, на фанатів німецького футболу чекає запекле протистояння. "Баварія" у рамках 11 туру Бундесліги прийме "Боруссію" Дортмунд. Букмекери назвали фаворита чергового "Дер Класікера".

Баварія – Боруссія Дортмунд: прогноз

У новому сезоні ні "Боруссія", ні "Баварія" не демонструють стабільного футболу. "Баварія" 3 листопада взагалі залишилася без головного тренера, відправивши у відставку Ніко Ковача.

Люсьєн Фавр також був близький, щоб покинути тренерське крісло "Боруссії", але вчасно почав давати результати. Відтак, боси дортмундців поки не планують кардинальних змін на тренерському містку.

До поєдинку команди підходять сусідами по турнірній таблиці Бундесліги. "Баварія" за 10 турів набрала всього лиш 18 очок та ділить третє місце з "Лейпцигом". "Боруссія" Дортмунд набрала на бал більше й утримує другу сходинку.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері букмекерів "Баварія" очевидний фаворит "Дербі Німеччини". Перемогу чинних чемпіонів Бундесліги фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,53. Однак списувати "джмелів" з рахунків не варто. Наразі "Баварія" вразлива, що довела гра з "Айнтрахтом". Мюнхенці програли 1:5, хоч і грали в меншості.

Перевагою "джмелів" є те, що в "Баварії" серйозні кадрові втрати в лінії захисту: через травму на тривалий термін вибули Лукас Ернандес та Ніклас Зюле. За 10 матчів у чемпіонаті "червоні" пропустили аж 18 голів, тому "Боруссія" зобов'язана користуватися слабкістю "Баварії".



"Баварія" проти "Боруссії" Д / Фото: Getty Images

Перемогу дортмундців у Мюнхенці експерти оцінюють коефіцієнтом 5,60. На нічийний результат у "Фаворит Спорт" пропонують 4,55.

Прогноз Pari Match

І "Баварія", і "Боруссія" забивні команди: на двох клуби в Бундеслізі вже провели 48 голів. Відтак, в очному поєдинку можна очікувати декілька голів. Коефіцієнт на те, що вболівальники 9 листопада побачать у "Дер Класікеру" 2-3 голи – 2,23.

Останні візити на "Альянс Арену" футболісти Фавра, мабуть, мріють забути. "Джмелі" програли із загальним рахунком 11:0. Коефіцієнт на те, що "Баварія" переможе і ТБ 2.5 – 1,99. Фахівці пропонують коефіцієнт 6 на те, що чемпіони Німеччини виграють, але ТМ 2.5.

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Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 3,55 на те, що "Боруссія" переможе мюнхенців і ТМ 2.5. Якщо ж "джмелі" не зазнають поразки в Мюнхені й ТБ 2.5 – коефіцієнт 4,50.

Прогноз 1xbet

Нападник "Баварії" Роберт Левандовський відзначився голами в усіх 10 матчах Бундесліги, встановивши абсолютний рекорд. В активі Роберта вже 14 результативних ударів. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,39 на те, що поляк не засмутить свою колишню команду, а його гольовій серії настане кінець.



"Баварія" проти "Боруссії" Д / Фото: Getty Images

"Боруссія" наразі відчуває кадрові проблеми в нападі. Зокрема, проти "Баварії" ймовірно не зіграє Джейдон Санчо та капітан Марко Ройс.

Відтак, всі надії будуть покладені на центрфорварда Пако Алькасера. Його гол у ворота Мануеля Ноєра фахівці оцінили коефіцієнтом 2,8.

Поєдинок 11 туру чемпіонату Німеччини між "Баварією" та "Боруссією" Дортмунд відбудеться у суботу, 9 листопада. Початок гри в Мюнхені о 19:30.

Огляд матчу "Баварія" – "Боруссія" Д читайте на сайті Спорт24.