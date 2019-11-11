Не тільки перемога над "Боруссією": нападник "Баварії" Левандовскі встановив черговий рекорд

У суботу, 9 листопада, мюнхенська "Баварія" не лише знищила суперника – "Боруссію" Д, Роберт Левандовскі оформив класичний "дубль" та досяг нового рекорду.

У матчі 11 туру Бундесліги Баварія на своєму полі приймала Боруссію Дортмунд. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу господарів з рахунком 4:0.

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Роберт Левандовскі і його рекордний дубль

Попри ризикований стартовий склад, мюнхенці відпрацювали на "відмінно". Окрім перемоги у 4 м'ячі, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі оформив свій фірмовий дубль у ворота своєї колишньої команди і став першим гравцем, який зміг забити 16 голів в 11 стартових матчах сезону.

Томас Мюллер

Під час цього ж матчу, форвард "Баварії" Томас Мюллер став автором гольової передачі, досягнувши таким чином позначки в 100 ассистів у Бундеслізі. Німець став першим гравцем в 21 столітті, який записав на свій рахунок таку кількість гольових передач.

Зміна тренера на користь?

Ніко Ковача звільнили із посади тренера "Баварії" одразу після карколомної поразки "Айнтрахту" (1:5). Ковач очолив "Баварію" влітку 2018 року. Під його керівництвом клуб став чемпіоном Німеччини, володарем національного Кубка, а також Суперкубка країни.



Ніко Ковач – екстренер "Баварії"

Проте, смугу шаленства та ейфорії перервала поразка "Баварії", саме тому із Ковачем попрощались. І це, схоже, пішло мюнхенцям на користь.