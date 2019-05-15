"Баварія" ефектно презентувала нову форму: відео

Мюнхенська "Баварія" вслід за іншими грандами європейського футболу презентувала нову домашню форму на наступний сезон.

Німецький гранд повернувся до однотонного червоно кольору. На формі відтепер буде візерунок домашньої арени "Баварії" "Альянц Арени".

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На новій формі мюнхенського клубу зникли сині смуги, через які в Німеччині розгорівся скандал. Зокрема, фанати "Баварії" були проти того, щоб на формі були відтінки синього кольору.

Воротарська форма – зеленого кольору.

Очікується, що "Баварія" незабаром представить виїзну форму, яка буде білою, а також резервну, швидше за все, чорну.

Раніше форму на новий сезон представила "Боруссія" Д, а також лондонський "Челсі".

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