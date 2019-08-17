"Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео

Мюнхенська "Баварія" відкрила новий футбольний сезон домашнім матчем проти берлінської "Герти". Однак чемпіони країни врятувалися від поразки лише завдяки пенальті.

Баварія – Герта 2:2

Левандовскі, 24, 60 (пен) – Лукебакіо, 36, Груїч, 38

"Баварія" з перших хвилин домашнього матчу притисла гостей до своїх воріт. Команда створювала моменти за моментами. Але забити так і не могла. Двічі гравці мюнхенської команди вимагали пенальті після падінь у штрафному майданчику, однак арбітр зустрічі жодним чином не реагував на ці прохання. Тож перший гол "Баварії" довелося забивати власними силами. Розпочав атаку Левандовскі ще на своїй половині поля. Віддавши пас партнеру, поляк направився у чужий штрафний майданчик. Гнабрі, який дещо неочікувано опинився у стартовому складі (попередній матч він пропускав через травму), прострелив, а форвард в дотик замкнув цей простріл.

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Та за три хвилини – між 36-ю та 38-ю хвилинами – все у матчі перевернулося догори дриґом. Спочатку на дальній удар наважився Лукебакіо. Удар був не складний для Нойера, якби не рикошет від спини Ібішевіча. Відтак м'яч влетів під саму стійку воріт.

А за дві хвилини той же Ібішевіч підтримав атаку, вивівши Груїча на ударну позицію. Півзахисник свій момент не змарнував, хоча мало не отримав ушкодження.

Відіграла "Баварія" вже у другому таймі. Цього разу арбітр зустрічі таки призначив пенальті. Але сталося це після того, як він скористався допомогою системи VAR. Гол з позначки забив Левандовскі.

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"Баварія" була близька до того, щоб вирвати перемогу у цьому матчі. Але не зуміла. У підсумку нічия 2:2.