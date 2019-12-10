"Баварія" хоче купити одного з найкращих гравців УПЛ за 50 мільйонів євро

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Тете / ФК "Шахтар"

Найближчим часом в Україну прибуде делегація "Баварії", завданням якої буде провести переговори з керівництвом "Шахтаря" про покупку 19-річного бразильського вінгера Тете.

За попередніми даними, донецький "Шахтар" готовий розлучитися з Тете за 50 мільйонів євро, повідомляє Gremistas.

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Зазначимо, що 18% від суми можливого трансферу бразильця може дістати колишній клуб Тете – Греміо. 15% складе платіж від переходу футболіста, 3% – трансферний платіж солідарності ФІФА.

"Баварія" вже має досвід ділових контактів з "Шахтарем". Влітку 2015 року мюнхенський гранд за 30 мільйонів євро придбав у "гірників" Дугласа Косту, який нині грає за "Ювентус".

Нагадаємо, що Тете перейшов у "Шахтар" в лютому поточного року з "Греміо", підписавши з донецьким клубом п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро.

"Баварія" на даний момент знаходиться на 7 місці турнірної таблиці Бундесліги, а "Шахтар" впевнено лідирує в рамках УПЛ.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Баварія
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