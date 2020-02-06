"Баварія" і "Хоффенхайм" у божевільному матчі забили 7 голів: відео
"Баварія" успішно подолала 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Чинні володарі трофею на шляху до чвертьфіналу здолали "Хоффенхайм".
Баварія – Хоффенхайм 4:3
Голи: Хюбнер, 13 (авт), Мюллер, 20, Левандовський, 36, 80 – Боатенг, 8 (авт), Даббур, 82, 90+2
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Уже на 8 хвилині рахунок у грі був відкритий. Захисник "Баварії" Джером Боатенг неприємно зрізав м'яч у свої ворота. Але через 5 хвилин доля повернула борг гостям.
Хюбнер зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Девіса і рахунок на табло вирівнявся.
На 20 хвилині "Баварія" вийшла вперед. Алаба виконав чудовий навіс на Мюллера й Томас переправив м'яч у ворота – 2:1.
До завершення тайму Левандовський подвоїв перевагу "Баварії", скориставшись помилками оборонців.
У другому таймі "Баварія" контролювала хід гри. На 80 хвилині Левандовський оформив дубль, зробивши рахунок непристойним – 4:1.
Після цього наставник мюнхенців Хансі Флік вирішив дати шанс молодим гравцям, зробивши декілька замін.
"Хоффенхайм" відразу цим скористався. На 82 хвилині Даббур відіграв один мя'ч для гостей. А в компенсований час він повернув інтригу, оформивши дубль.
У гостей було ще 3 хвилини, щоб зрівняти рахунок. Однак "Баварія" не відпустила перемогу.
Баварія – Хоффенхайм відеоогляд матчу
Сенсаційно в 1/8 фіналу вилетів "Лейпциг", який торік грав у фіналі, та дортмундська "Боруссія".
Хто вийшов в 1/4 фіналу
- "Баварія"
- "Саарбрюкен"
- "Баєр"
- "Уніон Берлін"
- "Вердер"
- "Шальке"
- "Айнтрахт"
- "Дюссельдорф"
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