"Баварія" і "Хоффенхайм" у божевільному матчі забили 7 голів: відео

"Баварія" успішно подолала 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Чинні володарі трофею на шляху до чвертьфіналу здолали "Хоффенхайм".

Баварія – Хоффенхайм 4:3

Голи: Хюбнер, 13 (авт), Мюллер, 20, Левандовський, 36, 80 – Боатенг, 8 (авт), Даббур, 82, 90+2

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Уже на 8 хвилині рахунок у грі був відкритий. Захисник "Баварії" Джером Боатенг неприємно зрізав м'яч у свої ворота. Але через 5 хвилин доля повернула борг гостям.

Хюбнер зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Девіса і рахунок на табло вирівнявся.

На 20 хвилині "Баварія" вийшла вперед. Алаба виконав чудовий навіс на Мюллера й Томас переправив м'яч у ворота – 2:1.

До завершення тайму Левандовський подвоїв перевагу "Баварії", скориставшись помилками оборонців.

У другому таймі "Баварія" контролювала хід гри. На 80 хвилині Левандовський оформив дубль, зробивши рахунок непристойним – 4:1.

Після цього наставник мюнхенців Хансі Флік вирішив дати шанс молодим гравцям, зробивши декілька замін.

"Хоффенхайм" відразу цим скористався. На 82 хвилині Даббур відіграв один мя'ч для гостей. А в компенсований час він повернув інтригу, оформивши дубль.

У гостей було ще 3 хвилини, щоб зрівняти рахунок. Однак "Баварія" не відпустила перемогу.

Баварія – Хоффенхайм відеоогляд матчу

Сенсаційно в 1/8 фіналу вилетів "Лейпциг", який торік грав у фіналі, та дортмундська "Боруссія".

Хто вийшов в 1/4 фіналу