"Баварія" і ще три німецькі клуби виділили 20 мільйонів євро для підтримки ліги
Чотири німецькі футбольні клуби пожертвують 20 мільйонів євро для підтримки ліги. Йдеться про "Баварію", "Боруссію" Дортмунд, "Лейпциг" та "Баєр".
Клуби, які цього року представляють Німеччину у Лізі чемпіонів, прийняли спільне рішення про виділення 20 мільйонів євро для підтримки Бундесліги та Бундесліги 2.
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Генеральний директор "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге сказав, що таким кроком клуби хочуть продемонструвати, що футбол стоїть разом.
Разом з трьома іншими учасниками Ліги чемпіонів ми хочемо направити сигнал солідарності всім клубам Бундесліги і Бундесліги 2 з цією ініціативою. У ці важкі часи важливо, щоб сильніші плечі підтримували більш слабкі плечі. Цим ми також хочемо показати, що футбол стоїть разом,
– сказав Румменігге.
Генеральний директор "Боруссії" Ханс-Йоахім Вацкн заявив, що клуб готовий допомогти іншими командам, якщо це пом'якшить фінансові наслідки пандемії коронавірусу.
"Ми завжди говорили, що ми проявимо солідарність, якщо клуби, не зі своєї вини, зіткнуться з труднощами, які вони більше не можуть подолати самі. У цей час "Боруссія" значно впливає на суспільство через широкий спектр ініціатив. І, природно, ми готові допомогти іншим професійним футбольним клубам, якщо в кінцевому підсумку це допоможе пом'якшити фінансові наслідки пандемії", – заявив Вацке.
Генеральний директор "Лейпцига" Олывер Мінцлафф також заявив, що метою ініціативи є допомога клубам, які постраждали через кризу.
Бундесліга – це ліга світового класу, що складається з 36 різноманітних клубів, які повинні триматися разом під час кризи. У такі часи у всіх нас різні обов'язки. З одного боку, нам потрібно стежити за тим, щоб нам не доводилося проводити звільнення, а також забезпечувати стабільність клубу. Водночас ми також хочемо забезпечити виживання Бундесліги і проявити солідарність, де це можливо,
– сказав Мінцлафф.
Коронавірус та німецький футбол
- Через пандемію коронавірусу всі футбольні ліги Німеччини призупинені до 2-го квітня. Однак існує ймовірність, що ліги не поновлять у поточному році.
- Зокрема, німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт впевнений, що проведення футбольних матчів можливе тільки у наступному році.
- Футболісти "Баварії", "Боруссії" Дортмунд, "Боруссії" Менхенгладбах та "Уніона" погодилися на зниження зарплати.
- Випадки зараження коронавірусом зафіксовані у декількох клубів. Зокрема, оборонці "Ганновера" Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфіковані вірусом.
- Також заразився футболіст "Падерборн" Лука Кіліан. Випадки зараження підтверджені у "Герті" та "Айнтрахті".
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