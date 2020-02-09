Баварія – Лейпциг: де дивитися матч чемпіонату Німеччини

У неділю, 9 лютого, "Баварія" прийматиме "Лейпциг" у центральному матчі 21 туру чемпіонату Німеччини. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч "Баварія" – "Лейпциг" в Україні покаже канал "Футбол 1". Канал є офіційним транслятор в Україні матчів чемпіонату Німеччини. Початок трансляції з Мюнхена о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.

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Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Лейпциг" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Окрім того, поєдинок "Баварія" – "Лейпциг" можна легально дивитися на платформі MEGOGO. Для перегляду гри потрібно матиму підписку "оптимальна". Наразі її вартість підключення складає 58 гривень, а стандартна ціна – 97 гривень за місяць.

Огляд матчу "Баварія" – "Лейпциг" читайте на сайті Спорт24.