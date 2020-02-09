"Баварія" і "Лейпциг" у матчі лідерів Бундесліги розписали видовищну нічию

У неділю, 9 лютого, "Баварія" у 21 турі чемпіонату Німеччини зустрілася з "Лейпцигом". Поєдинок лідерів німецької Бундесліги завершився видовищною нічиєю.

Баварія – Лейпциг 0:0

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Агресивний початок "Баварії"

"Баварія" надзвичайно агресивно розпочала поєдинок, увімкнувши максимальні швидкості. Через це "Лейпциг" вимушений був глибоко оборонятися.

Перший небезпечний момент був у Тьяго: іспанець з-за меж штрафного цілив точно у "дев'ятку", але Петер Гулачі виручив партнерів.

Команди грали без центра поля і "Баварія" гостро атакувала флангами: Павар та Девіс робили гострі простріли, але захисники гостей вдало відпрацьовували в обороні.

Перший момент на 24 хвилині у "Лейпцига" мав Вернер. Тімо отримав м'яч на підступах до штрафного господарів та відразу пробив. Удару Вернера трішки забракло точності.

Ще один гострий момент у "Баварії" виник на 26 хвилині: Мюллер та Гнабрі пошили в дурні всю оборону. Але Левандовський після прострілу дивом не влучив у ворота.

На 39 хвилині м'яч учергове дивом не влетів у ворота гостей. Левандовський розігнав атаку "Баварії" і завершив її ударом з меж воротарського майданчика. Але оборонці "Лейпцига" якимось дивом відвели загрозу.

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Перелом гри

Після перерви на табло все ще горіли нулі. Рахунок відразу після відпочинку міг відкрити "Лейпциг". Унаслідок сумбуру у штрафному "Баварії" м'яч відскочив до Забітцера. Австрієць з вбивчої позиції зарядив гармату, але пробив вище воріт.

На початку другого тайму в обороні "Баварії коїлось щось дивне. Спершу Алаба не порозумівся з Ноєром і тільки швидка реакція капітана "Баварії" врятувала від голу.

А через якусь мить Боатенг дивним чином вибив м'яч і таки обрізав весь захист. Ноєр невдало покинув свої володіння і перед Вернером були практично порожні ворота. Тімо пробив і влучив в Алабу.

На 54 хвилині вже "Баварія" була близька, щоб відкрити рахунок. Левандовський заробив пенальті і вже був готовий до його виконання. Але під час атаки Роберт був у положенні поза грою, тому арбітр скасував своє рішення.

Через майже 10 хвилин оборонці "Баварії" не дотрималися лінії офсайду і Нкунку вивів Вернера віч-на-віч з Ноєром. Як Тімо змарнував цей момент – ніхто не знає. Нападник пробив надто невдало.

Щоб якось навести порядок в обороні наставник "Баварії випустив Лукаса Ернандеса замість Боатенга. "Лейпцигу" вдалося переломити хід гри і нав'язати господарям свій футбол.

Можливо, "бики" завелися під час перерви, коли побачили банер, який фанати "Баварії" адресували супернику.

На 80 хвилині "Баварія" створила перший стовідсотковий момент для голу в другому таймі. Левандовський елегантно вивів Горецку віч-на-віч з Гулачі, але воротар витягнув м'яч після удару Леона з правого кута.

До кінця матчу команди так і не змогли розмочити нулі на табло. Після цього туру "Баварія" зберегла лідерство. "Лейпциг" продовжує утримувати другу сходинку.