Баварія – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" та "Ліверпуль" зійдуться у битві за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. В Україні двобій європейських грандів можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Матч "Баварія" – "Ліверпуль" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на каналі "Футбол 2", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Баварія" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Баварія" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Баварія" – "Ліверпуль" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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