Баварія – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

64 Читать новость на русском
Баварія - Ліверпуль: прогноз, ставки на матч Ліги чемпіонів 2018/19
Баварія – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/FCBayern

У середу, 13 березня, визначаться усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Найбільш складна ситуація у парі "Баварія" – "Ліверпуль". Кожна з команд у рівній мірі претендує на вихід у наступну стадію турніру. Букмекери оцінили їх шанси на перемогу у Мюнхені.

Перший матч між цими командами у Ліверпулі закінчився у нічию 0:0. Відтак вирішення переможця протистояння було відкладено до матчу у Мюнхені. При цьому що букмекери оцінюють шанси кожної з команди на прохід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів майже рівною.

Читайте також: "Ліверпуль" і "Баварія" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Прогноз William Hill

Експерти з британської букмекерської контори у цьому матчі віддають перевагу "Баварії" – 2,10 на їх перемогу. на те, що у Мюнхені переможе "Ліверпуль" – 3,40. Нічия у матчі – 3,60.

Однак на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів шанси у команд майже рівні – 1,80 на те, що пройде "Баварія" та 1,91 на прохід "Ліверпуля".

Прогноз PariMatch

Їх букмекери теж віддали перевагу "Баварії" у домашньому матчі. Однак оцінили шанси "Ліверпуля" на прохід у чвертьфінал значно вище – 1,92. У той час як прохід німецького клубу у наступний раунд – 1,94.

Читайте також: "Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео

Щодо перемоги у матчі, то шанси на такий підсумок у виконанні "Баварії" – 2,11. Перемога англійського клубу – 3,45. Нічия у матчі – 3,65.

Прогноз "Фаворит спорт"

Шанс на перемогу "Баварії" тут оцінено коефіцієнтом 2,07. на перемогу "Ліверпуля" приймають з показником 3,45. нічия у матчі – 3,70.

На прохід у чвертьфінал більше шансів у "Баварії" – 1,89. Прохід "Ліверпуля" – 1,92.

Матч "Баварія" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

blog_ava
Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
сьогодні
4121
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Баварія ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
сьогодні 14:21 Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
507
Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
сьогодні 09:50 Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
351
Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
сьогодні 08:00 Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
2322
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
392
В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
11 березня 15:28 В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
1499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук