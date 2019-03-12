Баварія – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 13 березня, визначаться усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Найбільш складна ситуація у парі "Баварія" – "Ліверпуль". Кожна з команд у рівній мірі претендує на вихід у наступну стадію турніру. Букмекери оцінили їх шанси на перемогу у Мюнхені.

Перший матч між цими командами у Ліверпулі закінчився у нічию 0:0. Відтак вирішення переможця протистояння було відкладено до матчу у Мюнхені. При цьому що букмекери оцінюють шанси кожної з команди на прохід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів майже рівною.

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Прогноз William Hill

Експерти з британської букмекерської контори у цьому матчі віддають перевагу "Баварії" – 2,10 на їх перемогу. на те, що у Мюнхені переможе "Ліверпуль" – 3,40. Нічия у матчі – 3,60.

Однак на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів шанси у команд майже рівні – 1,80 на те, що пройде "Баварія" та 1,91 на прохід "Ліверпуля".

Прогноз PariMatch

Їх букмекери теж віддали перевагу "Баварії" у домашньому матчі. Однак оцінили шанси "Ліверпуля" на прохід у чвертьфінал значно вище – 1,92. У той час як прохід німецького клубу у наступний раунд – 1,94.

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Щодо перемоги у матчі, то шанси на такий підсумок у виконанні "Баварії" – 2,11. Перемога англійського клубу – 3,45. Нічия у матчі – 3,65.

Прогноз "Фаворит спорт"

Шанс на перемогу "Баварії" тут оцінено коефіцієнтом 2,07. на перемогу "Ліверпуля" приймають з показником 3,45. нічия у матчі – 3,70.

На прохід у чвертьфінал більше шансів у "Баварії" – 1,89. Прохід "Ліверпуля" – 1,92.

Матч "Баварія" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.