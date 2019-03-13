"Баварія" та "Ліверпуль" обмінялися голами у матчі Ліги чемпіонів: відео

"Баварія" та "Ліверпуль" у першому матчі не виявили переможця та голів один одному не забивали. Тож у матчі в Мюнхені багато що вирішувало, хто першим зможе відзначитися.

Матч у Мюнхені розпочався доволі активно. Обидві команди не затримувалися на своїй половині поля, одразу шукаючи шляхи до воріт суперника. Але до гостроти справа не доходила.

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На 10-ій хвилині "Альянс Арена" вимагала призначення пенальті у ворота "Ліверпуля", коли Лєвандовскі впав на газон після протистояння з ван Дейком у штрафному майданчику. Та арбітр матчу Даніеле Орсато одразу вказав, що пенальті за цей епізод не буде.

На 13-ій хвилині "Ліверпуль" був змушений провести заміну. Хендерсон після зіткнення з Хамесом не зміг продовжити гру. Тож на поле вийшов Фабіньо.

На 25-ій хвилині Фірміно небезпечно пробивав з-під захисника. Але повз рамку воріт.

Гол "Ліверпуля" у цьому матчі вийшов дещо неочікуваним. Мане отримав пас на хід. У нього на спині був Рафінья, але Нойєр чомусь вирішив вийти на перехоплення. Мане ж у штрафному майданчику зупинив м’яч, обіграв захисника "Баварії", та пробив по воротах. М’яч влетів за лінію воріт німецького клубу повз чотирьох захисників.

Відео голу Мане у ворота "Баварії"

Після цього команди обмінялися моментами. Лєвандовскі пробивав низом по воротах Аллісона. Але після рикошету голкіпер впіймав м’яч. Натомість "Ліверпуль" на це відповів навісом у штрафний майданчик від Мане. Але цього разу Нойєр зіграв надійно.

На 37-ій хвилині Хамес наважився на дальній удар, який небезпечно опускався у дальній кут. Але Аллісон контролював цей політ, і м’яч покинув межі поля.

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"Баварії" вдалося зрівняти рахунок ще до перерви. Гнарбі уник офсайду та прострілював вздовж лінії воріт. Матіп, намагаючись вибити м’яч з під ніг Лєвандовскі, переправив його у власні ворота.

Відео автоголу Мапіта у матчі проти "Баварії"

Незадовго до перерви "Баварія" могла вийти вперед. Однак перший раз Алаба пробив точно у руки голкіперу зі штрафного. А згодом Лєвандовскі опинився перед голкіпером та пробивав повз нього. Однак м’яч пролетів повз рамку воріт. При цьому боковий арбітр не помітив офсайд у нападника господарів поля.