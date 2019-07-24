"Баварія" завдяки голу Горетцки перемогла "Мілан" на МКЧ: відео

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Баварія – Мілан огляд і рахунок матчу 23 липня 2019
Баварія – Мілан: результат матчу та відео голів / twitter.com/FCBayern

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів в США "Баварія" здобула мінімальну перемогу над "Міланом" (1:0).

Баварія – Мілан 1:0
Гол: Горетцка, 45+3

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Автором єдиного гола став Леон Горетцка, який вразив ворота суперника перед самою перервою. Ще два м'ячі "Баварії" не були зараховані арбітром.

"Баварія" завершила виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. 6 очок, перемоги над "Реалом" і "Міланом", а також поразка "Арсеналу". "Ротен" посідають поточне друге місце в таблиці.

Ніко Ковач на прес-конференції сказав, що він не просто задоволений, а категорично задоволений туром по США. У "Мілана" ще матчі з "Бенфікою" та "Манчестер Юнайтед".

Спорт 24 писав, що у іншому матчі іспанський "Реал" виграв у лондонського "Арсеналу" по пенальті.

Відеоогляд матчу Баварія – Мілан

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія ФК Мілан
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