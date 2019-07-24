"Баварія" завдяки голу Горетцки перемогла "Мілан" на МКЧ: відео

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів в США "Баварія" здобула мінімальну перемогу над "Міланом" (1:0).

Баварія – Мілан 1:0

Гол: Горетцка, 45+3

Читайте також: Кваліфікація Ліги чемпіонів: результати матчів 23 липня

Автором єдиного гола став Леон Горетцка, який вразив ворота суперника перед самою перервою. Ще два м'ячі "Баварії" не були зараховані арбітром.

"Баварія" завершила виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. 6 очок, перемоги над "Реалом" і "Міланом", а також поразка "Арсеналу". "Ротен" посідають поточне друге місце в таблиці.

Ніко Ковач на прес-конференції сказав, що він не просто задоволений, а категорично задоволений туром по США. У "Мілана" ще матчі з "Бенфікою" та "Манчестер Юнайтед".

Спорт 24 писав, що у іншому матчі іспанський "Реал" виграв у лондонського "Арсеналу" по пенальті.

Відеоогляд матчу Баварія – Мілан