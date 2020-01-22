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"Баварія" офіційно орендувала футболіста "Реала"

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Альваро Одріосола / fcbayern.com

Мюнхенська "Баварія" офіційно орендувала захисника мадридського "Реала" Альваро Одріосолу. Угода розрахована до кінця сезону.

24-річний іспанський захисник уже сьогодні розпочне тренування з новими партнерами, інформує сайт "Баварії".

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Глава правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге заявив, що Одріосола перейшов у клуб на прохання наставника мюнхенців Хансі Фліка.

Після внутрішніх дискусій ми домовилися слідувати побажанням головного тренера Хансі Фліка у зміцненні оборони і вирішили підписати Альваро Одріосолу. Ми в захваті від підписання і дякуємо "Реалу" за дружність та співпрацю,
– сказав Румменігге.

У цьому сезоні Одріосола провів за "Реал" тільки 4 матчі у чемпіонаті Іспанії та один у Лізі чемпіонів.

Саме через відсутність ігрової практики Альваро вирішив змінити клубну прописку.

"Баварії" після 18 турі Бундесліги посідає 2 сходинку, програючи "Лейпцигу" 4 очки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Баварія Реал Новини Спорту
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