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"Баварія" офіційно підписала талановитого голкіпера "Шальке"

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Александер Нюбель / twitter.com/s04_en

Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про підписання контракту з воротарем "Шальке" Александером Нюбелем. Футболіст перейшов у "Баварію" безкоштовно.

Мюнхенський клуб скористався тим, що в голкіпера завершувався контракт з "Шальке". Гельзенкірхенський клуб повідомив, що Александр відмовився продовжувати угоду.

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Контракт Нюбеля з "Баварією" почне діяти влітку 2020 року. 23-річний голкіпер підписав 5-річну угоду. Сезон 2019/2020 голкіпер проведе у "Шальке".

У цьому сезоні Александр відіграв за "Шальке" 17 матчів. Його трансферна ціна за даними Transfermarkt складає 16 мільйонів євро.

Нюбель став другим поспіль гравцем "Шальке", який перейшов у "Баварію" безкоштовно. У 2018 році мюнхенський клуб переманив Леона Горецку.

Також ворота "Баварії" захищає колишній голкіпер "Шальке" Мануель Ноєр. Він перейшов у "Баварію" у 2011 році за 30 мільйонів євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Баварія Шальке
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