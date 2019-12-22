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"Баварія" офіційно призначила головного тренера до кінця сезону

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Хансі Флік / twitter.com/FCBayern

Мюнхенська "Баварія" офіційно призначила головним тренером Хансі Фліка до завершення сезону 2019/2020. Таке рішення чемпіони Німеччини прийняли після 17 туру Бундесліги, в якому перемогли "Вольфсбург".

Хансі Флік прийняв "Баварію" після відставки хорватського тренера Ніко Ковача. Останній був звільнений після ганебної поразки "Айнтрахту" (1:5)

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Як повідомляє офіційний сайт "Баварії", Флік тренувати клуб до кінця сезону. У клубі задоволені роботою Фліка на посаді головного тренера.

Ми в "Баварії" дуже задоволені роботою Хансі Фліка. Під його керівництвом розвиток на полі був видатним як з точки зору якості нашої гри, так і досягнутих результатів. Ми встановили новий рекорд у 28-річній історії Ліги чемпіонів з шістьма перемогами в шести матчах на груповому етапі, а в Бундеслізі ми повернулися на переможну стежину,
– заявив глава правління "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге.

Під орудою Фліка "Баварія" провела 10 матчів у всіх турнірах. Мюнхенці здобули 8 перемог та двічі програли.

Флік, коментуючи продовження контракту, заявив, що йому подобається працювати у мюнхенському клубі.

Я радий, що "Баварія" продовжує довіряти мені як головному тренеру. Мені дуже подобається працювати з командою. Ми добилися гарної стартової позиції для другої половини сезону в Бундеслізі, Кубку й Лізі чемпіонів. Тепер ми повинні перезарядитися, і будемо інтенсивно готуватися до другої половини сезону на тренувальному таборі. Тоді ми постараємося домогтися якомога більшої кількості перемог і титулів,
– резюмував тренер.

"Баварія" наступний матч проведе вже у 2020 році. 19 січня у Берліні "червоні" зустрінуться у рамках Бундесліги з "Гертою".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Баварія
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