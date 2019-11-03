"Баварія" офіційно залишилася без головного тренера

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Ніко Ковач покинув "Баварію"
Ніко Ковач покинув "Баварію" / Фото з відкритих джерел

Ніко Ковач після невдачі у матчі з "Айнтрахтом" (5:1) офіційно покинув пост головного тренера "Баварії".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Улі Хенесс, президент клубу, Карл-Хайнц Румменігге, генеральний директор, і Хасан Саліхаміджич, спортивний директор, домовилися з Ніко Ковачем про розірвання контракту за взаємною домовленістю.

Керівництво Баварії було незадоволене останніми результатами команди. 2 листопада мюнхенці розгромно поступилися в матчі 10-го туру Бундесліги "Айнтрахту" (1:5).

Я думаю, що це правильне рішення для клубу на даний момент. Результати, а також те, як ми грали в останній раз, змусили мене прийняти це рішення. Ми з братом Робертом дякуємо "Баварії" за останні півтора року. За цей час наша команда виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок. Це був гарний час. Бажаю клубу і команді всього найкращого,
– прокоментував відставку сам Ковач.

Ковач очолив "Баварію" в 2018 році. Разом з командою він виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок Німеччини.

Помічник Ковача Ханс Флік готуватиме "Баварію" до майбутніх матчів. Раніше повідомлялося, що очолити мюнхенців може екс-тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі або наставник "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно.

"Баварія" йде на 4-му місці в турнірній таблиці Бундесліги, поступаючись лідеру "Боруссії" М чотири очки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Баварія
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