"Баварія" орендувала Коутніьо в "Барселони"

Мюнхенська "Баварія" орендувала бразильського півзахисника Коутіньо в "Барселони".

Термін орендної угоди – на один сезон. Після цього "Баварія" матиме право викупити його контракт з "синьо-гранатових". У найближчі дні Коутінью прибуде до Мюнхена для улагодження фінальних деталей угоди та медогляду.

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Сторони не повідомляють про суми угоди. Однак за повідомленням ЗМІ, "Баварія" заплатила 20 мільйонів євро за оренду. Викупити гравця вона може за 120 мільйонів євро, але не зобов'язана цього робити.

Нагадаємо, Коутінью перейшов до "Барселони" з "Ліверпуля" взимку 2018 року. Однак так і не став гравцем основи. У 76 матчах за "блаугранас" 27-річний хавбек відзначився 21 голом.