"Баварія" подякувала українським вболівальникам зі підтримку: фото

Німецька "Баварія" має прихильників у всьому світі. У тому числі в Україні. І не забуває дякувати їм за це.

На офіційній сторінці мюнхенського клубу в Facebook було опубліковано пост, в якому подякували українським вболівальникам. На ньому зображений польський нападник Роберт Левандовський та команда. Внизу розміщено український прапор, а згори напис "Дуже дякую!".

До слова: Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

Така подяка викликала чимало позитивних емоцій в українських вболівальників. Пост зібрав чимало лайків та перепостів з коментарями.

Та варто відзначити, що такі подяки клуб зробив і іншими мовами. Для прикладу, для вболівальників з Індії команді довелося робити подяку дев'ятьма мовами.