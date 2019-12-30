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"Баварія" подякувала українським вболівальникам зі підтримку: фото

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"Баварія" подякувала українським вболівальникам / facebook.com/fcbayern

Німецька "Баварія" має прихильників у всьому світі. У тому числі в Україні. І не забуває дякувати їм за це.

На офіційній сторінці мюнхенського клубу в Facebook було опубліковано пост, в якому подякували українським вболівальникам. На ньому зображений польський нападник Роберт Левандовський та команда. Внизу розміщено український прапор, а згори напис "Дуже дякую!".

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Така подяка викликала чимало позитивних емоцій в українських вболівальників. Пост зібрав чимало лайків та перепостів з коментарями.

Та варто відзначити, що такі подяки клуб зробив і іншими мовами. Для прикладу, для вболівальників з Індії команді довелося робити подяку дев'ятьма мовами.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Баварія
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