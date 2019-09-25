"Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"

У Німеччині розгорівся скандал довкола воротарської позиції у національній команді. Унаслідок цього "Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну.

Причина скандалу

На початку вересня збірна Німеччини провела два матчі кваліфікації Євро-2020 проти Нідерландів та Північної Ірландії. У двох поєдинках ворота команди захищав Мануель Ноєр з "Баварії", який є капітаном збірної.

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Після цих поєдинків запасний голкіпер Марк-Андре тер Штеген заявив, що розчарований своєю поїздкою до табору команди.

Не можу знайти пояснення цій ситуації, тому що в кожній грі я викладаюся по повній та намагаюся зробити рішення для тренерів більш складним. Я встановив свої пріоритети. Моєю метою є стати основним воротарем. У будь-якому випадку я намагаюся, але ця поїздка в збірну стала для мене важким ударом,

– сказав Марк-Андре.

Як відомо, Мануель Ноєр сильно травмувався у 2017 році, коли у півфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" грала з "Реалом". Практично весь рік у Мануеля пішов на відновлення. Та попри погану форму тренер "маншафт" Йоахім Льов взяв голкіпера на Кубок світу 2018 у Росію. Там Мануель був основним голкіпером, а тер Штеген змирився з роллю запасного.

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У цей період Марк-Андре був у кращій формі, про що говорили німецькі журналісти. Зрештою, Німеччини провалила Мундіаль, а масною крапкою стала помилка Ноєра у матчі проти Південної Кореї.

Відео помилки Ноєра у матчі проти Південної Кореї

Реакція команди

Йоахім Льов заявив, що дасть тер Штегену шанс проявити себе.

Радий, що в нашому розпорядженні два голкіпери світового класу. Трапп і Лено теж здатні скласти їм конкуренцію. Зрозуміло, що кожен з них хоче отримувати ігровий час, вони сповнені амбіцій. Саме так і повинно бути в національній команді.



Ми обов'язково дамо тер Штегену шанс проявити себе. Розуміємо його розчарування, але грати може тільки один голкіпер. Мануель провів декілька відмінних матчів останнім часом. Він наш капітан,

– сказав Льов.

Після заяв тер Штегена слово взяв сам Мануель Ноєр. Капітан збірної Німеччини та "Баварії" сказав, що слова тер Штегена не йдуть на користь національній команді. "Я думаю, що він хороший воротар і добре грає, але я не впевнений, чи допоможе це нам. Ми команда і повинні представляти себе як така", – резюмував Ноєр.

У відповідь на слова Ноєра тер Штегена заявив, що слова Мануеля несправедливі.

Тер Штеген не сказав нічого такого. Він просто висловив розчарування, і я можу його зрозуміти. Марк-Андре не робив випадів на адресу Ноєра. Але, з огляду на рівень гри Мануеля, немає сумнівів в тому, що саме він захищає ворота збірної,

– прокоментував ситуацію Йозуа Кімміх з "Баварії".

Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної Німеччини, коментуючи скандал, сказав, що обидва голкіпери хороші.

Для мене обидва перебувають на одному й тому ж рівні світового рівня. Це безперечно розкішна проблема, якій ми повинні бути скоріше раді, ніж вести запеклі дебати. Це як Роналду і Мессі, дехто каже, що Роналду краще, інші кажуть, Мессі,

– сказав Ілкай.

Колишній воротар збірної Німеччини Єнс Леманн заявив, що також довго чекав свого шансу й став на захист Ноєра. "Мануель кращий, у нього все є, він готовий. Якщо я програю з рахунком 4:0 проти "Ліверпуля", я не можу претендувати... Я приєднався до збірної у віці 27 років. У тер Штегена ще є час", – сказав Леманн.

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Продовження конфлікту

Авторитетне видання Kicker повідомило, що Йоахім Льов планує дати шанс тер Штегену в найближчих матчах у жовтні. Зокрема, в товариській грі проти Аргентини та в матчі проти Естонії в рамках відбору Євро-2020.

Після цієї новини президент "Баварії" Улі Генесс заявив, що клуб може заборонити своїм гравцям виступати за збірну Німеччини, якщо Мануель перестане бути основним воротарем національної команди.

Перш ніж подібне станеться, ми перестанемо відпускати гравців у національну збірну. Ми ніколи не приймемо подібні зміни. Льов почує наші слова,

– заявив Генесс.

Uli Hoeneß has threatened the DFB to make Bayern players boycott the national team if Joachim Löw makes Marc-André ter Stegen number 1 goalkeeper ahead of Manuel Neuer.

Hoeneß: "Before that happens, we'll no longer provide players for the national team" [SportBild] pic.twitter.com/Tx3BDgf21N — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 25 сентября 2019 г.

Чи може "Баварія" не відпускати гравців у збірну?

Клуб не може перешкоджати футболістам відправлятися у свої збірні. В УЄФА передбачені санкції щодо клубів, якщо вони забороняють гравцям відправлятися до таборів національних команд. Формально клуб може домовитися особисто з гравцем, щоб той відмовився їхати в національну збірну. Та в такому випадку збірна може більше ніколи не викликати футболіста на міжнародні матчі.

Історія знає випадки, коли клуб не відпускав футболіста до збірної, аргументуючи рішення травмою гравця. Та національна збірна має право відправити своїх медиків до клубу, щоб ті перевірили стан здоров'я гравця.

У 2018 році головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прийняв рішення більше не викликати до табору команди Жерома Боатенга, Томаса Мюллера й Матса Хуммельса. Перші двоє досі грають за "Баварію", а Матс влітку повернувся з Мюнхена у "Боруссію" Дортмунд.