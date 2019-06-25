"Баварія" презентували запальний трек: відео

Мюнхенська "Баварія" після успішного сезону 2018/2019 презентувала запальний трек. Назва танцювальної пісні Mia San Mia.

Mia San Mia – це баварське гасло, яке мюнхенський клуб активно використовує. Mia San Mia означає – "Ми ті, хто ми є".

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Саме ці слова стали основними в новому треці "Баварії". пісню виконують декілька співаків. Лунає німецька, французька та іспанська мови.

Трек присвячений "золотому дублю" "Баварії" в Німеччині. Мюнхенський гранд виграв чемпіонат та Кубок Німеччини.

"Баварія" найбільш титулований клуб Німеччини. "Червоні" 28 разів вигравали Бундеслігу, 18 разів національний Кубок, 7 разів Суперкубок країни, 5 разів Лігу чемпіонів.

Нещодавно лави мюнхенського клубу покинув досвідчений центральний оборонець Матс Хуммельс. Футболіст перейшов до принципового суперника – "Боруссії" Д.